Wetter : Millionenschaden in drei Zoos in MV durch Schneechaos

Ostern 2018 wird den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern noch lange in Erinnerung bleiben. Der Wintereinbruch mit Rekordschneehöhen sorgte für teils chaotische Verhältnisse. Am deutlichsten sichtbar waren die Schäden in den Tierparks in Marlow und in Güstrow.

von dpa

03. April 2018, 17:54 Uhr

Güstrow (dpa/mv) - Das Schneechaos an Ostern hat alleine in den Tierparks von Marlow, Güstrow und Rostock Schäden von weit mehr als einer Million Euro verursacht. Überall waren Volieren unter der teils tonnenschweren Last zusammengebrochen. «Vier große Flugvolieren sind zusammengestürzt», sagte der Geschäftsführer des Wildparks MV in Güstrow, Klaus Tuscher, am Dienstag bei einem Besuch von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Tuscher schätzte den Gesamtschaden im Wildpark auf rund 400 000 Euro.

Glawe sagte dem Wildpark, der am Dienstag wieder für Besucher öffnete, Hilfe zu. «Wir werden wie im Vogelpark Marlow Fördermittel im Rahmen der touristischen Infrastruktur mit bis zu 90 Prozent zur Verfügung stellen.» Für den Vogelpark, wo Schätzungen zufolge Schäden von rund 500 000 Euro entstanden sind, hatte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann zusätzliche Hilfe in Höhe von 50 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds zugesagt.

Reparaturen seien nicht möglich, die Volieren müssten neu gebaut werden, sagte Tuscher. Vor allem die Volieren der Großvögel, aber auch die neue Heimat der Wildwellensittiche sei betroffen. Ein Pärchen Seeadler und mehrere Wellensittiche seien entflogen. Während sich die Wellensittiche in der nahen Umgebung aufhielten, gebe es keine Sichtung der Adler. Diese zwei Tiere sind der Nachwuchs von einst verletzt aufgefundenen Tieren.

«Innerhalb kürzester Zeit haben sich auch riesige Maschen mit Schnee zugesetzt. So sind enorme Lasten entstanden», erklärte Tuscher, der seit 1982 in dem Park arbeitet und so etwas noch nie erlebt hatte. Als zusätzliches Problem sei hinzugekommen, dass der nasse Schnee schnell gefror. Alle verzweifelten Versuche der Mitarbeiter, mit Teleskopstangen auch in Nachtschichten die Volieren von der Last zu befreien, seien gescheitert. «Es war nicht zu schaffen.»

Der Rostocker Zoodirektor Udo Nagel rechnete mit Schäden von rund 300 000 Euro in seinem Zoo. In der riesigen Seevogel-Voliere sei das gesamte Netz eingerissen. 20 Bäume seien entweder ganz umgeknickt oder hätten ihre Kronen verloren. Mehr als 150 teils 20 Zentimeter dicke Äste seien abgebrochen und auf verschiedene Volieren gefallen. «Das Positive ist, dass kein Tier zu Schaden gekommen ist.» Er sprach seinen Mitarbeitern einen großen Dank aus, die stundenlang gegen die Schneemassen gekämpft hatten. Als Sprecher aller Zoos in Mecklenburg-Vorpommern sagte Nagel, dass sich die Schäden auf Marlow, Güstrow und Rostock beschränkten.

Wie Tuscher berichtete, sind im Wildpark unzählige Bäume umgestürzt. Vor allem bei den Kiefern seien die Kronen abgebrochen. Bei den Raubtiere-Gehegen habe es einige «Zauntreffer» gegeben, doch es habe keine Gefahr bestanden, dass Tiere in die Freiheit entkommen konnten.

Die vermutlich schwersten Schäden gab es im Vogelpark in Marlow, der weiter geschlossen ist. Dort waren die Außenvolieren unter dem Druck der enormen Schneemassen zusammengebrochen. Mehrere Tiere wie Waldrappen, Loris, Schwarzstörche, Schnee-Eulen und auch ein See- und zwei Schreiadler waren durch die löchrigen Netze davongeflogen. Glawe hatte den Vogelpark bereits am Ostermontag besucht.

Nach Beseitigung der schwersten Schäden soll der Vogelpark schon an diesem Samstag wieder für Besucher geöffnet werden. Die beschädigten Volieren seien bis auf weiteres aber nicht zugänglich, teilte eine Sprecherin mit. Dazu zählten auch die sehr beliebten Volieren für die Wellensittiche und für die Loris. Geschlossen blieben unter anderem auch die Waldrappanlage, die Flamingovoliere und die Südamerikaanlage.

Tier- und Flugshows würden aber wieder stattfinden. Der Park habe sich entschlossen, trotz der Einschränkungen den vollen Eintrittspreis zu erheben. Besucher könnten sich ein Bild von den Schäden machen und zum Wiederaufbau der zerstörten Anlagen beitragen. Es habe bereits viele Hilfsangebote und zahlreiche Spenden gegeben, teilte die Sprecherin mit.

Am Dienstag entspann sich ein kleinerer Parteiendisput um die Hilfen für die Zoos. «Es ist wichtig, alle Schäden nicht nur zu erfassen, sondern auch gleichmäßig alle Einrichtungen beim Wiederaufbau zu unterstützen», sagte die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg. Es müsse geklärt werden, aus welchen Haushaltstiteln das Geld zur Verfügung gestellt wird.

Der umweltpolitische Sprecher der BMV-Fraktion, Ralf Borschke, wünschte sich, dass in solchen Fällen fraktionsübergreifend gehandelt wird und nicht wie im Wahlkampf, in der sich die Parteien und einzelne Personen um jeden Preis in den Vordergrund stellten.