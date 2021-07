Hochschulen : Millionen-Investition an der Hochschule Wismar geplant

Die Landesregierung verbessert die Bedingungen für Forschung und Lehre an der Hochschule in Wismar und denkt dabei auch an den Klimaschutz.

Schwerin | Wie Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Wismar mitteilte, wird der Hochschulcampus erweitert. Für 22 Millionen Euro werde an dem zentralen Standort ein neues Gebäude für den Fachbereich Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik errichtet, der bisher in einer Außenstelle untergebracht ist. Der dreigeschossige Bau mit Seminar-, Labor- ...

