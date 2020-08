Regierung : Millionen für Schlosssanierung: Westflügel in Arbeit

Das Land Mecklenburg-Vorpommern setzt das Sanierungsprogramm für seine Schlösser fort. Wie Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag anlässlich eines Besuches in Ludwigslust mitteilte, haben Handwerker jetzt in dem imposanten Barockschloss der Lindenstadt mit der denkmalgerechten Sanierung des Westflügels begonnen. Die Arbeiten sollen bis Mitte 2023 abgeschlossen, die Ausstellungsräume ab 2024 nutzbar sein. Das Land stelle dafür 16,5 Millionen Euro bereit, zum Teil aus dem EU-Fonds zur Entwicklung ländlicher Räume.

von dpa

20. August 2020, 13:06 Uhr