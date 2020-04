Agrar : Milchbauernverband fordert Mengenbegrenzung

Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) lehnt die vom Bundeslandwirtschaftsministerium ins Auge gefasste private Lagerhaltung von Milchprodukten ab. Dadurch könnten erneut Lagerbestände aufgebaut werden, die den Milchmarkt auf Jahre hinaus belasten und eine Markterholung massiv behindern könnten, teilte ein Sprecher des Bundesverbandes am Donnerstag in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit. Stattdessen erneuerte der Verband seine Forderung nach einer europaweiten Anpassung der Milchmenge an den Verbrauch. Wegen der Corona-Krise sei die Nachfrage international gesunken.

von dpa

16. April 2020, 12:44 Uhr

Der BDM-Vorsitzende Stefan Mann sagte, der Verband habe die Agrarminister in Deutschland und EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski schon vor drei Wochen gebeten, eine zeitlich befristete und für alle verbindliche Begrenzung der Milchanlieferung als weiteres Kriseninstrument zu ermöglichen. Die dafür erforderliche rechtliche Grundlage sollte von den politischen Entscheidungsträgern in einem Eilverfahren geschaffen werden. Mann bezeichnete es volkswirtschaftlich gesehen als mehr als dumm, Produkte zu erzeugen, für die keine Nachfrage besteht und dabei Ressourcen zu verschwenden, um die nicht benötigten Produkte dann bezuschusst mit Steuergeldern einzulagern.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte sich in der vorigen Woche mit ihrem französischen Amtskollegen Didier Guillaume darauf verständigt, die Eröffnung der privaten Lagerhaltung für einzelne Marktsektoren in der Krise in Betracht zu ziehen.