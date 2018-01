Statistik : Mikrozensus 2018: Über 200 Fragen an 8500 Haushalte in MV

Das Statistische Amt startet im Januar wieder mit den amtlichen Haushaltsbefragungen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ergebnisse der Stichprobenerhebung gehen ein in den sogenannten Mikrozensus, der Rückschlüsse auf die aktuellen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung ermöglichen soll. Diese sind dann Grundlage politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen. Landesweit werden im Jahresverlauf wieder 8500 Haushalte befragt, wie das Statistikamt am Dienstag in Schwerin mitteilte.