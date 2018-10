Wohnen : Mietpreisbremse in Rostock und Greifswald in Kraft getreten

In Rostock und Greifswald ist an diesem Montag die von der Landesregierung beschlossene Mietpreisbremse in Kraft getreten. Hintergrund für die Regelung ist der angespannte Wohnungsmarkt in den beiden Universitätsstädten. Die Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen sei gefährdet. Die von Teilen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft umstrittene Mietpreisbremse soll zunächst für fünf Jahre gelten.

von dpa

01. Oktober 2018, 12:22 Uhr

Die Regelung sei als eine kurzfristig wirkende Maßnahme zur Verlangsamung des Mietanstiegs zu begrüßen, sagte Kai-Uwe Glause, Landesgeschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. In den kommenden fünf Jahren müsste allerdings ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Zudem seien in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur die Universitätsstädte betroffen.