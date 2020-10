Kommunen : Michael Sack zu Corona: Freizeitverhalten ist das Problem

Angesichts der gewachsenen Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Deutschland plädiert Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Michael Sack für Einschränkungen im privaten Bereich. «Unser Freizeitverhalten ist das Problem», sagte Sack als Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Freitag in der Hansestadt. «Unser Problem sind nicht die Urlauber», stellte er klar.

von dpa

09. Oktober 2020, 11:51 Uhr