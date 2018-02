Justiz : Mexikanische Juristen wollen Justizsystem in MV studieren

Schwerin/Waldeck (dpa/mv) - An diesem Montag wird im Schweriner Justizministerium und später in mehreren Rostocker Justizeinrichtungen eine achtköpfige Juristendelegation aus Mexiko erwartet. Wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) sagte, ist Mexiko dabei, das Strafjustizsystem grundlegend zu reformieren. Im Land sollen hohe rechtsstaatliche Standards eingerichtet und festgelegt werden.

von dpa

11. Februar 2018, 09:51 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern habe in den vergangenen Jahren im Vollzug bundesweite Standards erarbeitet, sagte Hoffmeister. Das Ziel des Vollzugs, die Resozialisierung, müsse bereits in der JVA in Angriff genommen werden. Deshalb sei die Arbeit der Polizei, der Bewährungshilfe, von kommunalen Behörden mit dem Justizvollzug stärker verzahnt worden. Daher würden die Mexikaner auch die Justizvollzugsanstalt in Waldeck bei Rostock besuchen.