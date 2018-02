Justiz : Mexikanische Juristen informieren sich über Justizsystem

Waldeck (dpa/mv) - Eine Gruppe mexikanischer Juristen hat sich am Montag in Mecklenburg-Vorpommern über Organisation und Gestaltung des Strafvollzugs im Nordosten informiert. Nach Gesprächen im Schweriner Justizministerium besuchte die achtköpfige Delegation auch das Gefängnis in Waldeck bei Rostock. Die Justizvollzugsanstalt dort war 1996 als erste neu errichtete Haftanstalt in Ostdeutschland in Betrieb genommen worden. Sie bietet Platz für rund 280 Häftlinge, die fast ausschließlich in Einzelhafträumen untergebracht sind.

von dpa

12. Februar 2018, 19:25 Uhr

Wie ein Sprecher des Schweriner Justizministeriums sagte, will Mexiko sein Strafjustizsystem grundlegend reformieren und sich dabei auch an europäischen Standards orientieren. Dazu gehörten neben der Unterbringung auch Fragen der Resozialisierung. In mexikanischen Gefängnissen kommt es immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen. So starben erst im Oktober 2017 in einem Gefängnis des Landes mindestens 16 Menschen.

Die Rundreise der mexikanischen Juristen, die am Dienstag mit einem Besuch in Berlin ihre Fortsetzung findet, war auf Vermittlung der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung zustande gekommen.