Kommunen : Metropolregion Hamburg: Neuer Preis für großes Engagement

Die Metropolregion Hamburg hat die Gründer des Deichbrand Festivals, den Verein «Inklusion Muss Laut Sein» und den Wildpark Eekholt mit einem erstmalig verliehenen Preis für außergewöhnliches Engagement geehrt. Bei dem Metropolitaner Award waren 15 Kandidaten in drei Kategorien nominiert. An dem Online-Voting beteiligten sich rund 5000 Menschen. Die Preise wurden am Donnerstagabend bei einer feierlichen Gala mit mehr als 300 Gästen in der Elbphilharmonie verliehen. Zu der Region gehören mehr als 1000 Orte in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

27. Juni 2019, 21:31 Uhr

In der Kategorie Menschen aus der Region fiel die Publikumswahl auf die beiden Mitbegründer des Deichbrand Festivals im niedersächsischen Cuxhaven, Marc Engelke und Daniel Schneider. Sie hätten ein großartiges Event geschaffen, das als eines der großen Rockfestivals Deutschlands seit 2011 jährlich ausverkauft sei, hieß es.

In der Kategorie Vereine und Stiftungen gewann die Initiative «Inklusion Muss Laut Sein» mit Sitz in Buchholz (Schleswig-Holstein). Seit zehn Jahren setzen sich die Macher den Angaben zufolge für immer mehr Teilhabe im Bereich Kultur ein. In der Kategorie Unternehmen gewann der Wildpark Eekholt in Schleswig-Holstein, der nach Aussage der Organisatoren einen wichtigen Beitrag zur Bildung und zum Naturschutz leistet.

Die Kategorien Menschen aus der Region und Vereine und Stiftungen erhielten Geldpreise von je 2500 Euro für die Unterstützung der Projekte.