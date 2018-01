Tarife : Metaller im Norden beginnen mit ganztägigen Warnstreiks

Metallarbeiter haben in Norddeutschland mit ganztägigen Streiks begonnen. In Bremen legten rund 20 Angestellte des Industriezulieferers Gestra bereits am späten Dienstagabend die Arbeit nieder. «Alle Räder stehen still», berichtete ein Sprecher der IG Metall. «Am Morgen geht es in großem Stil weiter.» Bei dem Zulieferer arbeiten laut Gewerkschaft 400 Mitarbeiter.

von dpa

30. Januar 2018, 22:35 Uhr

Auch in vielen anderen Betrieben der Metallindustrie wollten Beschäftigte am Mittwoch ganztägig in den Ausstand treten.

Damit hebt die IG Metall die Tarifauseinandersetzung in der Metallindustrie auf eine neue Stufe. Bislang haben die Gewerkschaft und die Arbeitgeberseite keine Einigung finden können. Umstritten sind vor allem die geforderten Arbeitszeitregelungen, die den Beschäftigten eine zeitweise Verkürzung der Arbeitszeit mit einem Zuschuss der Unternehmen ermöglichen sollen. Die ganztägigen Warnstreiks im Norden sollen bis Freitag dauern.