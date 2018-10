Kriminalität : Messerstechereien mit Verletzten

Bei zwei Messerangriffen sind in Mecklenburg-Vorpommern zwei Menschen verletzt worden. In einer Wohnung in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stach ein 55-Jähriger am Donnerstagabend auf einen 43-Jährigen ein und verletzte ihn am Oberkörper, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Als Polizisten den mutmaßlichen Täter am Verlassen der Wohnung hindern wollten, habe er noch auf einen Beamten eingestochen, der aber dank Schutzweste unverletzt geblieben sei. Täter und Opfer sollen vor der Tat zusammen Alkohol getrunken haben, der 55-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille. Er wurde festgenommen.

von dpa

26. Oktober 2018, 11:05 Uhr

In Neubukow (Landkreis Rostock) stach laut Polizei am frühen Freitagmorgen ein 19-Jähriger mehrfach auf einen 25-Jährigen ein. Die Tat ereignete sich vor einem Wohnhaus. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden, sei aber nicht in Lebensgefahr gewesen, hieß es. Beide Beteiligte standen unter Alkoholeinfluss. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen.