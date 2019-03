Prozesse : Messerattacken gegen Mann und Polizist: Prozess hat begonnen

Ein 43-jähriger Mann muss sich wegen mehrerer Gewaltattacken in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von heute vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zwei Bekannte und einen Polizisten unter anderem mit Messern angegriffen und verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wertet die Taten als zweifachen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung.

von dpa

15. März 2019, 11:34 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg hat am Freitag ein Prozess wegen zweifachen versuchten Totschlags und Körperverletzung gegen einen Mann aus Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) begonnen. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, im August und im Oktober 2018 zwei Bekannte in Wohnungen in unterschiedlichen Häusern im Streit attackiert und mit Stechwerkzeugen schwer verletzt zu haben. Als Nachbarn im Oktober wegen des Lärms die Polizei riefen, habe er auch auf einen Beamten mit einem Messer eingestochen. Der Polizist blieb unverletzt, weil er eine Schutzweste trug. Der Beschuldigte wurde festgenommen und sitzt seither in U-Haft. Zu Beginn sind zwei Geschädigte als Zeugen geladen. Ein Urteil wird frühestens am 27. März erwartet.