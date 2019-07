Kriminalität : Messerattacke auf Baby: Täter soll zufällig da gewesen sein

Im Zusammenhang mit der Messerattacke auf ein Baby in Rostock hat die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt gegeben. So hat der mutmaßliche Täter, ein Bekannter der Familie, die 18 Jahre alte Mutter des Babys am Samstag offenbar zufällig getroffen, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Er sei mit ihr in die Wohnung im Stadtteil Dierkow gegangen. Dort kam es zu der Messerattacke, die das Baby knapp überlebte. Der Mann stürzte sich vom Balkon.

von dpa

24. Juli 2019, 09:52 Uhr

Die Obduktion des Mannes habe ergeben, dass der 40-Jährige am Samstag an den Folgen des Sturzes vom Balkon aus der fünften Etage gestorben sei. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen, mit denen geprüft wird, ob der Mann unter Drogen stand, lägen aber erst in «ein bis zwei Wochen vor», erklärte die Sprecherin der Behörde.