Kriminalität : Messerangriff in Asylunterkunft: Verletzter in Klinik

Bei einer Schlägerei in einer Asylunterkunft ist ein Mann mit einem Messer angegriffen und am Kopf verletzt worden.

Schwerin | Der 29-Jährige wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Auseinandersetzung in der Asyl-Erstaufnahmeeinrichtung Schwerin Stern-Buchholz waren den Angaben zufolge am Mittwoch drei Bewohner in Streit geraten. Ein Wachmann, der schlichten wollte, wurde dabei leicht mit einem Messer verletzt. Die...

