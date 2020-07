Prozesse : Messerangriff auf Polizist: Verzögertes Sicherungsverfahren

Das Sicherungsverfahren gegen einen 23-Jährigen, der einen Polizisten im Revier mit einem Messer angegriffen haben soll, dauert länger als zunächst geplant. Wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte, will die Kammer nun doch noch einen weiteren Zeugen anhören. Deshalb sind am 3., 7. und 24. August zunächst drei weitere Termine angesetzt worden. Ursprünglich wollte die Kammer am Montag bereits eine Entscheidung in dem Sicherungsverfahren fällen.

von dpa

27. Juli 2020, 16:40 Uhr