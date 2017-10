Spielwaren : Messe «Spielidee» startet: 1000 Spiele zum ausprobieren

von dpa

In der Rostocker Hansemesse beginnt heute (10.00 Uhr) die fünfte Messe «Spielidee». In den vergangenen Jahren hat sich die Messe laut Veranstalter einen Namen als Hobbyparadies und Erlebnisort gemacht. Spielebegeisterte, Modellbaufans und auch kreative Köpfe könnten ein buntes und reichhaltiges Programm in der Hansemesse erwarten. Dabei stehe das Zusammensein mit der Familie und Freunden im Mittelpunkt. So könnten die Besucher mehr als 1000 Brett-, Würfel- und Kartenspiele ausprobieren. Neben den zahlreichen Spielen werden am Samstag die Landesmeisterschaft im Mensch-Ärger-Dich-Nicht sowie die Ostseemeisterschaft in dem Legespiel Carcassone ausgetragen. Am Sonntag werden dann 66 Puzzler versuchen, den Titel «Schnellste Puzzlestadt Deutschlands» für ihre Heimatstadt zu erringen.

Spielidee