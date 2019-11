Spielwaren : Messe Spielidee mit Blick auf Familien: Kaum Elektronik

Spielen liegt im Trend der Gesellschaft, Familien oder Freundesgruppen treffen sich zu Spieleabenden. Dann hat dort elektronisches Spielzeug wenig Raum. Deshalb gibt es auf der Messe Spielidee kaum elektronische Spiele.

von dpa

08. November 2019, 14:49 Uhr

In der Rostocker Hansemesse hat am Freitag die siebte Messe Spielidee. Sie ist nach Angaben der Veranstalter der größte Verkaufsplatz für Spiele, Modellbau und kreatives Gestalten in Norddeutschland. Die Spielidee biete die Gelegenheit, sich bei rund 100 Ausstellern über Trends und neue Techniken zu informieren. Dabei sei die Veranstaltung dreigeteilt: die Spielidee, die Modellidee und die Kreatividee. Es werde versucht, mit vielen Mitmachaktionen ein Familienerlebnis zu schaffen.

Bis Sonntag werden rund 24 000 Besuchern erwartet. Die müssen allerdings weitgehend auf elektronisches Spielzeug verzichten. «Elektronik ist maximal zur Unterstützung von Brettspielen dabei» sagte Yvonne Spörcke von der Hansemesse. «Wir wollen, dass sich die Menschen mehr miteinander beschäftigen.»

Eines der Highlights ist den Angaben zufolge ein 450 Quadratmeter großer Spielzeugparcours mit ferngesteuerten Trucks und Baggern, wo die Kinder nach Belieben im Sand bauen, baggern und fahren können. Dazu komme eine Lego-Spielwiese mit 250 000 Spielsteinen, die ein Anziehungspunkt für ganze Familien sind.

Auch an die 30. Wiederkehr des Mauerfalls in Berlin wurde gedacht. Es werden viele nostalgische Spiele aus beiden deutschen Staaten und der Sowjetunion präsentiert. Dazu gehören auch Trabis, Flugzeuge und Schiffe aus Papier und Plastik. Die Schiffe könnten in dem in der Halle aufgebauten Bassin gleich getestet werden.