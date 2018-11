Spiele : Messe Spielidee: 23 300 Besucher kamen zum Spielen

Mit einer positiven Bilanz der Veranstalter ist am Sonntag in Rostock die dreitägige Messe «Spielidee» zu Ende gegangen. Messeorganisatorin Sandra Hupfer berichtete von 23 300 Besuchern, dies sei in der sechsten Auflage der bislang zweitbeste Zuspruch gewesen. Dabei habe sich die Messeneuheit, eine Spielwiese mit 250 000 Legosteinen, als Besuchermagnet herausgestellt. Dort konnten vor allem die kleinen Besucher nach Herzenslust herumbauen. Wie in jedem Jahr seien die Weihnachtsbastelaktionen umlagert gewesen.

von dpa

11. November 2018, 17:40 Uhr

Bei einer Strickaktion waren die Messebesucher aufgerufen, selbst gestrickte oder gehäkelte Mützen, Schals, Handschuhe oder Socken mitzubringen, die dann gesammelt und nach der Messe der Rostocker Obdachlosenhilfe zur Verfügung gestellt werden sollten. Dabei seien mehr als 700 Einzelteile zusammengekommen, hieß es.