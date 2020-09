Messen : Messe Robau: Erste Messe in Rostock seit Pandemie-Beginn

Nach knapp sieben Monaten coronabedingter Pause geht der Betrieb in der Rostocker Hansemesse am 25. September mit der 30. Robau wieder los. «Wir haben die Ausstellungsfläche von 7000 auf 10 000 Quadratmeter vergrößert, um ausreichend Abstand zu gewährleisten», sagte Projektleiter Marco Haase am Donnerstag. Zudem seien die Hygiene- und Sicherheitsdienste deutlich verstärkt worden, das Messeteam zur Pandemie weitergebildet und die sanitären Anlagen verbessert worden. Die Robau sei bundesweit eine der wenigen Baumessen, die weder abgesagt, noch verschoben oder besucherreduziert worden sind, betonte Haase. Die bisher letzte Veranstaltung in der Hansemesse war die Ostseemesse Ende Februar.

von dpa

03. September 2020, 16:03 Uhr