Welthandel : Merkel zu US-Zöllen: «Ernste Situation»

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Verhängung von US-Zöllen für Stahl und Aluminium als «ernste Situation» bezeichnet. Die Zölle seien nicht sachgerecht, sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Stralsund vor dem CDU-Wirtschaftsrat von Mecklenburg-Vorpommern. Sie verwies darauf, dass es weltweit ein gegenseitig vereinbartes System von Einfuhrzöllen gebe. «Was jetzt hier passiert, sind einseitige Aktionen, und die muss man entsprechend beantworten.»

von dpa

09. März 2018, 19:35 Uhr

Die präferierte Variante auf die Verhängung der Zölle seien jetzt Gespräche. Wenn man sich in eine Spirale hineinbewege, komme man nicht voran, sagte Merkel: «Aber wir müssen unsere eigenen Interessen schützen.»

Trump hatte in Washington zwei Proklamationen unterzeichnet, wonach Zölle in Höhe von 25 Prozent auf eingeführten Stahl und von zehn Prozent auf Aluminium in Kraft treten sollen.

Merkel sagte mit Blick auf den Abschluss der Regierungsbildung im Bund, sie sei froh, dass es gelungen sei, die Basis für eine große Koalition herzustellen. Der Koalitionsvertrag sei «umfangreich und ambitioniert». Merkel nannte als Schwerpunkte die Digitalisierung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Investitionen in Forschung und Bildung.

Am Abend hatte Merkel in ihrem Wahlkreis zu ihrem traditionellen Jahresempfang geladen, zu dem rund 400 Vertreter der regionalen Politik, Wirtschaft, Kultur und aus Vereinen gekommen waren.