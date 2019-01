Parteien : Merkel zu Brexit: Für vertragliche Lösung arbeiten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat versichert, bis zum letzten Tag an einer vertraglichen Lösung für den Austritt Großbritanniens aus der EU zu arbeiten. Aber auch danach sollten beste Beziehungen zwischen Großbritannien und Europa bestehen, sagte Merkel am Samstag beim Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Rostock. Es gebe jedoch gleichzeitig die Verantwortung, diesen Trennungsprozess so verantwortlich zu gestalten, dass man in 50 Jahren nicht den Kopf schüttelt und fragt: «Warum waren die nicht in der Lage, einen Kompromiss zu finden.»

von dpa

19. Januar 2019, 13:29 Uhr

Es sei klar, dass Großbritannien auch künftig ein enger Partner Europas bleiben müsse. «Aber natürlich haben wir zu respektieren, wenn Großbritannien nicht weiter Mitglied der Europäischen Union sein will.» Sie lobte die «ganz wunderbare Zusammenarbeit» in allen innen- und sicherheitspolitischen Fragen mit den Briten.