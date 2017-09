Wahlen : Merkel für Wahlkampf in Vorpommern: Rechte Proteste geplant

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Wolgast liegt wie Strasburg im Bundeswahlkreis 16, in dem die AfD bei der Landtagswahl vor einem Jahr drei Direktmandate gewonnen hatte. Die CDU will dort mit dem 24-jährigen Direktkandidaten Philipp Amthor punkten.

Zunächst reist Merkel am Freitag als Bundestagsabgeordnete in ihren Wahlkreis nach Stralsund. Dort wird sie das Projekt «Büchertürme» der Stadtbibliothek eröffnen. Rund 1000 Grundschüler der Stadt wollen in diesem Schuljahr den 68 Meter hohen Turm der Jakobikirche erlesen. Das bedeutet, dass etwa 7000 Bücher gelesen werden müssen, die übereinandergestapelt diese Höhe ergeben.

In Strasburg steht zudem die Eröffnung des neuen Werksstandortes des auf die Umrüstung von Wehrtechnik spezialisierten FWW Fahrzeugwerks auf dem Programm. In Wolgast besucht Merkel zunächst die Peene-Werft, bevor sie auf dem Rathausplatz spricht.

Auf ihrer Tour durch Vorpommern ist Merkel am späten Nachmittag in Wolgast, wo sie zunächst die Peene-Werft besucht. In Wolgast sind auch zwei rechte Protestveranstaltungen angemeldet - in Nähe des Rathausplatzes, des ursprünglichen CDU-Veranstaltungsortes.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 08:23 Uhr