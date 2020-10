Geschichte : Merkel: Frieden und Freiheit ist nicht selbstverständlich

Die Ostdeutschen haben nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Leben in der alten Bundesrepublik manchmal etwas überhöht. Das Leben sei sicherlich anders gewesen. «Aber für viele auch alles andere als leicht», sagte die Kanzlerin der «Frankfurter Rundschau» (Freitag) zum 30. Tag der Deutschen Einheit. «Die Vorstellung, dass das gesamte Leben in Westdeutschland so war wie ein «Westpaket», entsprach nicht der Realität. Es war auch in der alten Bundesrepublik für sehr viele Menschen ein hart erarbeitetes Leben.»

von dpa

02. Oktober 2020, 15:13 Uhr