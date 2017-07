Parteien : Merkel fordert von Bürgern Offenheit für Neues

vergrößern 1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hat an die Bürger appelliert, sich technischen Neuerungen nicht zu verschließen. Wenn man den Fortschritt richtig nutze, entstünden neue Berufsfelder mit neuen Arbeitsplätzen, sagte sie am Freitag auf der zweiten Station ihrer Sommertour im Ostseebad Heiligenhafen. Vor rund 2500 Zuhörern verwies sie auf das Wahlprogramm ihrer Partei zur Bundestagswahl, das unter anderem Steuersenkungen für den Mittelstand sowie für kleine und mittlere Einkommen vorsieht.

In einer rund 45 Minuten langen Rede stimmte sie ihre Zuhörer auf den Wahlkampf ein. «Das wichtigste ist aber, dass Sie wählen gehen. Andere müssen sich das hart erkämpfen», sagte Merkel. Begonnen hatte sie ihre Sommertour am Vormittag im niedersächsischen Nordseeheilbad Neuharlingersiel, wo sie mit Shantys und Fischbrötchen empfangen wurde.

In Heiligenhafen ging es ebenfalls maritim zu. Auch hier sang ein Seemannschor, während die Kanzlerin einen Abstecher in eine Segelmacherei unternahm. Auf die CDU-Chefin warteten Anhänger, aber auch kritisch eingestellte Zuhörer.

«Ich finde, sie macht einen tollen Job und hoffe, dass sie im September wiedergewählt wird», sagte Astrid Kunze aus Neustadt im Kreis Ostholstein. Ute Agatz aus Trittau bei Hamburg dagegen erwartete von Merkel eine Stellungnahme zum G20-Gipfel in Hamburg und zu den Krawallen. «Sie soll sagen, wie mit den Krawallmachern weiter verfahren werden soll», forderte Agatz.

Auf den Gipfel am vergangenen Freitag und Samstag ging Merkel in Heiligenhafen jedoch nur mit einem Satz ein. Das Treffen sei wichtig gewesen, weil dort über Armutsbekämpfung und die Bekämpfung von Fluchtursachen gesprochen worden sei, sagte sie. In Neuharlingersiel hatte Merkel die Ausschreitungen verurteilt und das Gewaltmonopol des Staates betont.

In Heiligenhafen thematisierte die Kanzlerin das geplante Angelverbot in der Ostsee. Die geplante Form sei schädlich für den Angeltourismus, einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in Ostholstein, betonten Politiker aus der Region. Merkel versprach, mit ihren Ministerien noch einmal über das Thema zu sprechen.

Am Abend reiste Merkel nach Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern weiter, wo ein weiterer Auftritt geplant war.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 19:45 Uhr