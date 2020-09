Bundestag : Merkel: Einheit «beispiellose Leistung eines ganzen Volkes»

Zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Bürgerrechtlern und Protestteilnehmern in der DDR für die friedlichen Demonstrationen gedankt. Sie hätten damals mit ihrem Einsatz und Mut die Wiedervereinigung möglich gemacht, sagte Merkel am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestages. «Dieses Jubiläum ist Anlass zu großer Freude und zu Dankbarkeit». Es sei auch Anlass für Dankbarkeit «für die historisch beispiellose Leistung eines ganzen Volkes, in diesen 30 Jahren die Wiedervereinigung im Äußeren und Inneren zu vollziehen».

von dpa

30. September 2020, 09:47 Uhr