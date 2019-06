Verteidigung : Merkel: Bundeswehr sorgt für Sicherheit und Frieden

von dpa

15. Juni 2019, 13:23 Uhr

250 000 Soldaten und Zivilbeschäftigte in der Bundeswehr sorgen nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) jeden Tag dafür, dass Deutschland in Sicherheit und Frieden leben kann. Beim Tag der Bundeswehr am Samstag in Stralsund sagte sie: «Heute ist der Tag, zu sagen, was Tolles in der Bundeswehr geleistet wird.» Merkel war als Bundestagsabgeordnete in ihren Wahlkreis in Vorpommern gekommen. Sie besuchte ein von der Marinetechnikschule Parow veranstaltetes Fest am Stralsunder Hafen, auf dem sich Vertreter verschiedener Heeresbereiche und Verbände präsentierten. Einer der Höhepunkte war der Überflug des Bundeswehr-Transportflugzeugs A400 M. Es überflog alle 14 Bundeswehrstandorte, die sich deutschlandweit am Tag der Bundeswehr beteiligten.