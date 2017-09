Wahlen : Merkel betont Gleichwertigkeit aller Menschen

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Am Rande der Veranstaltung betonte Merkel ihr Ziel, dass die Menschen in ländlichen Räumen wie Vorpommern, zu dem auch ihr Wahlkreis gehört, gleichwertige Lebensbedingungen zu den Menschen in Städten haben. So müsse die Anbindung ans Internet vorangebracht, die Grundlagen der Landwirtschaft gesichert und die Verkehrswege ausgebaut werden. Auch bräuchten die Werftstandorte eine Zukunft, da auch die Existenz vieler Zuliefererbetriebe davon abhänge.

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 16:17 Uhr