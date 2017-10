Volleyball : Meistertrainer Koslowski: «Müssen viel Druck machen»

Vor dem Bundesliga-Heimspiel der Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin am Samstag (19.00 Uhr) gegen die Ladies in Black aus Aachen warnt Felix Koslowski vor dem Gegner: «Wir treffen auf eine weitestgehend gut eingespielte Mannschaft, die im Vergleich zum Vorjahr personell nur wenig verändern musste. Das macht die Aufgabe für uns recht schwierig», sagte der Trainer des aktuellen Meisters am Freitag.