Volleyball : Meister SSC Schwerin vor Pflichtübung bei VC Olympia Berlin

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin steht am Sonntag beim sieglosen Tabellenletzten VC Olympia Berlin vor eine Pflichtübung. «Bei unserer Mannschaft sind alle Spielerinnen wieder mit an Bord. Drei Punkte in Berlin sind Pflicht, alles andere wäre nicht akzeptabel», sagte Trainer Felix Koslowski am Freitag.