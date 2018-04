Volleyball : Meister SSC Schwerin vor erneutem Finaleinzug

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin will den nächsten Schritt auf dem Weg zur erneuten deutschen Volleyball-Meisterschaft gehen. Das Team von Trainer Felix Koslowski würde heute (18.30 Uhr/Sport1) mit dem zweiten Sieg gegen den Dresdner SC den Einzug in das Endspiel perfekt machen. «Das wird noch einmal ein heißer Tanz. Dresden hat jetzt nichts mehr zu verlieren», sagte Koslowski vor dem zweiten Spiel der Serie Best of three. Der SSC hatte die erste Partie am Dienstag mit 3:0 in Dresden gewonnen.

von dpa

07. April 2018, 01:01 Uhr

Für die Mecklenburgerinnen ist die nationale Meisterschaft die letzte Chance auf einen Titelgewinn in diesem Spieljahr. Im deutschen Pokal war im Halbfinale gegen den späteren Sieger Dresdner SC mit 2:3 Endstation. Im europäischen CEV Cup kam ebenfalls in der Vorschlussrunde gegen das türkische Top-Team von Eczacibasi VitrA Istanbul das Aus.