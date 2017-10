Volleyball : Meister SSC Schwerin startet mit 3:0-Sieg in die Bundesliga

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin ist mit dem erwartet klaren Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Felix Koslowski bezwang am Samstagabend vor 1679 Zuschauern in der heimischen Arena den VCO Berlin nach 72 Minuten glatt mit 3:0 (25:15 25:19 25:14) und übernahm sofort die Tabellenführung.