Volleyball : Meister SSC Schwerin nach 3:0 in Suhl weiter ungeschlagen

Meister SSC Palmberg Schwerin bleibt in der Volleyball-Bundesliga auch nach fünf Spieltagen ungeschlagen. Die Mecklenburgerinnen feierten am Samstagabend beim VfB Suhl Lotto Thüringen vor 1112 Zuschauern in der Multihalle Meiningen nach 71 Spielminuten einen glatten 3:0 (25:21, 25:12, 25:15)-Auswärtserfolg.