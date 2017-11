Arbeitsmarkt : Meiste EU-Pendler im Land kommen aus Polen

Die meisten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Pendler aus EU-Ländern kommen in Mecklenburg-Vorpommern aus Polen. Von 2405 Frauen und Männern, die zum Arbeiten in den Nordosten fahren, sind 2033 aus dem Nachbarland Polen, wie aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) hervorgeht. Im Osten Deutschlands haben Brandenburg (6864), Sachsen (5266) und Berlin (2441) noch mehr polnische Pendler. Weniger Polen arbeiten in Sachsen-Anhalt (1934) und Thüringen (1139).