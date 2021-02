Prozesse : Mehrjährige Haftstrafe: Kindesmissbrauch und Vergewaltigung

Wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung hat das Landgericht Schwerin einen 63-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Schwerin | Die Richter sahen es am Dienstag als erwiesen an, dass sich der Mann 2012 mehrfach an dem anfangs neunjährigen Kind vergangen und 2017 den inzwischen 14-jährigen zweimal vergewaltigt hatte. Zuvor soll er dem Jungen ein narkotisierendes Mittel in ein Get...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.