Brände : Mehrfamilienhaus in Zinnowitz ausgebrannt: Hund stirbt

Neun Familien mussten sich an Heiligabend vor einem Feuer aus einem Mehrfamilienhaus in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) retten. In einer Dachgeschosswohnung war am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Alle 14 Personen konnten das brennende Haus rechtzeitig verlassen, ein Hund starb in den Flammen.