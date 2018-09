Demonstrationen : Mehrere Hundert Menschen demonstrieren in Schwerin

In Schwerin haben mehrere Hundert Menschen friedlich für «Integration, statt Instrumentalisierung» demonstriert. Rund 350 Teilnehmer zogen am Montag unter diesem Motto durch die Stadt, wie die Polizei mitteilte. Für den Abend hatte die rechtspopulistische AfD eine Mahnwache auf dem Marktplatz angemeldet. Dort versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 170 Menschen. Beide Veranstaltungen seien friedlich und ohne Störungen verlaufen.

von dpa

10. September 2018, 22:06 Uhr

Nachdem vor gut zwei Wochen ein Deutscher in Chemnitz erstochen worden war, hatte es in der sächsischen Stadt fremdenfeindliche und aggressive Proteste gegeben. Als Tatverdächtige gelten drei Männer, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen waren. Seit den Ausschreitungen dort gab es in vielen deutschen Städten Kundgebungen und Demonstrationen - gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung, aber auch gegen rechte Hetze und Gewalt.