Demonstrationen : Mehrere Gegenveranstaltungen zu AfD-Demo in Rostock erwartet

Zu Protesten gegen eine Demonstration der AfD am Samstagnachmittag in Rostock werden zahlreiche Gegendemonstranten erwartet. Während die AfD mit dem thüringischen AfD-Fraktionschef und Rechtsausleger Björn Höcke als Redner wirbt, rufen Gewerkschaften, Parteien, die Kirche und Antifa-Gruppen unter dem Motto «Hinhocken gegen Höcke» zu Protestaktionen und Sitzblockaden rund um den Veranstaltungsort in der Innenstadt auf. Chemnitz habe gezeigt, wie gefährlich die AfD für die Demokratie und die Solidarität der Menschen untereinander sei, sagte eine Sprecherin von «Rostock Nazifrei» am Montag.

von dpa

17. September 2018, 16:59 Uhr

Der Thüringer Verfassungsschutz hatte die AfD jüngst zum Prüffall erklärt. Bei der Entscheidung hatten einem Medienbericht zufolge mehrere Äußerungen und Reden Höckes eine Rolle gespielt. Details zum in Rostock erwarteten Geschehen wolle die Polizei erst im Laufe der Woche bekanntgeben, sagte eine Sprecherin. Beide Seiten rechnen jeweils mit 1000 oder mehr Teilnehmern. Insgesamt sind am Samstag fünf Gegenaktionen angemeldet, am Freitagabend soll es bereits eine Vorabenddemo linker Gruppen geben. Zentrale Straßen im Innenstadtbereich sollen schon am Samstagvormittag gesperrt werden, ab 16 Uhr werde auch der Nahverkehr eingeschränkt, teilte die Stadt mit.

Die Rostocker AfD verschärft unterdessen den Ton. In einem Flyer, der in der Stadt kursiert, bezeichnet sie die Geschehnisse in Chemnitz als «Donnerschlag». Die Medien hätten «sich schuldig» gemacht und die «Demo-Offensive» im Herbst in Rostock sei Teil einer «Freiheitsbewegung». Mindestens bis Dezember hat die Partei eine Demo pro Monat in Rostock angemeldet, bestätigte die Stadtverwaltung.