Brände : Mehrere Erntemaschinen in MV abgebrannt

von dpa

18. Juli 2018, 12:30 Uhr

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Feuerwehr am Dienstagabend dreimal wegen brennender Erntemaschinen ausgerückt. Bei Brunow sei ein Mähdrescher in Brand geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Arbeiter hatten demnach noch eine Brandschneise um das Fahrzeug schlagen können, so dass die Flammen sich nicht ausbreiteten. In Parchim brannte den Angaben zufolge ein mit Weizen beladener Anhänger. Das Feuer soll laut Ermittlern von einem defekten Reifen ausgegangen sein. Auf einem Feld bei Friedrichsruhe war zudem eine Strohpresse in Flammen aufgegangen, die vermutlich durch Funkenflug entstanden, hieß es. Ebenfalls in Parchim waren in der Nacht laut Polizei zwei Mülltonnen und zwei Hecken von Unbekannten angezündet worden.