Kriminalität : Mehrere Enkeltrick-Betrugsversuche in Wismar: Polizei warnt

Innerhalb von 24 Stunden sind der Polizei in Nordwestmecklenburg sieben Fälle von versuchtem Enkeltrickbetrug gemeldet geworden. Die Anrufer spielten ihren Opfern vor, Enkel oder andere Familienangehörige zu sein, wie die Polizei in Wismar am Freitag mitteilte. Um ihren Opfern Namen und Vornamen zu entlocken, würden Betrüger das Gespräch zumeist mit Sätzen wie «Rate mal, wer hier spricht» oder «Hallo, hier ist dein Enkel», beginnen. Anschließend täuschten die Betrüger Notlagen vor, für die sie kurzfristig Geld brauchten.

von dpa

02. Februar 2018, 14:45 Uhr

In den jüngsten Fällen soll ein Anrufer angegeben haben, unbedingt 15 000 Euro für einen Notar zu brauchen, um unnötige Strafzinsen zu vermeiden. Außerdem wurden die Bitten um Geld mit Hauskäufen begründet. Einem älteren Herrn aus Renzow gaukelte ein angeblicher Cousin vor, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und zur Begleichung des Schadens 64 000 Euro zu benötigen. Die Angerufenen fielen jedoch nicht darauf herein.