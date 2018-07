Brände : Mehrere Brände in Parchim

von dpa

18. Juli 2018, 08:14 Uhr

Die Feuerwehr hat in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Nacht zum Mittwoch mehrere Brände zu bekämpfen gehabt. Unbekannte hätten zunächst zwei Altpapierbehälter in Brand gesetzt, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Feuerwehr konnte diese schnell löschen. Nur wenig später brannten ein paar Straßen weiter zwei Hecken. Auch hier gelang es den Einsatzkräften, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Ob die Brände in irgendeinem Zusammenhang stehen, war zunächst unklar.