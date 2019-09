Kriminalität : Mehrere Baucontainer an A19-Baustelle aufgebrochen

von dpa

16. September 2019, 15:34 Uhr

An der A19-Baustelle Petersdorfer Brücke sind sechs Baucontainer aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter kamen vermutlich am Wochenende und entwendeten diverses Elektrowerkzeug wie Flexmaschinen, Schweißerutensilien und Hochdruckreiniger, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus einem der Container sei zudem ein Außenbordmotor gestohlen worden. Der Gesamtschaden werde derzeit auf 8000 Euro geschätzt.