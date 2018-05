Umwelt : Mehr Wildtiere auf Feldern: Erste Bilanz für Projekt

Wie viel Platz haben Wildtiere noch in einer modernen und effizienten Landwirtschaft? Zehn Betriebe in Deutschland testen, was Hasen, Bienen, Vögeln und anderen Tieren nutzt und Bauern möglichst nicht schadet. In Vorpommern wird eine erste Bilanz gezogen.

von dpa

17. Mai 2018, 05:32 Uhr

Mehr Hasen, Lerchen und andere Tiere: Mit einem gemeinsamen Projekt wollen Bauern, Forscher und Naturschützer die Artenvielfalt auf Feldern wieder steigern. Nach eineinhalb Jahren werden heute (10.00 Uhr) in Zinzow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erste Ergebnisse des einzigen Betriebes aus Mecklenburg-Vorpommern, der an dem Projekt teilnimmt, vorgestellt. Das Bundesprojekt «Für Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zukunft» (F.R.A.N.Z.) wird von der Umweltstiftung Michael Otto und dem Deutschen Bauernverband unterstützt, von Forschern aus Göttingen begleitet und ist auf zehn Jahre angelegt.

Ziel ist es, Maßnahmen zu finden, die biologische Vielfalt fördern und zugleich praxistauglich und ökonomisch für Landwirte umsetzbar sind. In Zinzow nimmt ein Marktfruchtbetrieb mit rund 500 Hektar Fläche auf meist sandigen Böden an dem Projekt teil. Dort wurden unter anderem Blühstreifen gepflanzt, kleinere Flächen brachliegen gelassen, bestimmte Flächen als Brutmöglichkeiten für Lerchen - sogenannte Lerchenfenster - angelegt und Mais zusammen mit Stangenbohnen angebaut.

Zur Vorstellung wird Philip Hunke vom Michael-Otto-Institut im Naturschutzbund Deutschland erwartet. Am F.R.A.N.Z.-Projekt beteiligen sich zehn Betriebe, darunter drei in Ostdeutschland wie Zinzow, Oschersleben (Sachsen-Anhalt) und Ribbeck in Brandenburg. In Niedersachsen ist ein Betrieb in der Lüneburger Heide dabei.