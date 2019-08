Kriminalität : Mehr Trickstraftaten gegen Ältere: Vorsicht gewachsen

von dpa

20. August 2019, 11:16 Uhr

Die beständigen Warnungen vor Trickdieben und zielgerichtete Aufklärung zeigen bei älteren Menschen in Mecklenburg-Vorpommern Wirkung. Zwar nahm die Zahl der Trickstraftaten zu, doch kamen die Täter deutlich seltener zum Erfolg als in früheren Jahren. Wie das Landeskriminalamt am Dienstag in Rampe bei Schwerin mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2019 bereits 830 Trickstraftaten zum Nachteil Älterer angezeigt. Das seien 118 Fälle mehr gewesen als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dabei fielen die Betroffenen 32 Mal auf falsche Versprechungen herein und verloren auf diese Weise Geld oder Wertsachen. Die Erfolgsquote der Trickdiebe sinkt nach Berechnungen des Landeskriminalamtes seit Jahren.