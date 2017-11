Landtag : Mehr Tarifbindung: Lippenbekenntnisse reichen nicht mehr aus

Die Linke wirft der Landesregierung in Schwerin mangelnde Entschlossenheit beim Streben nach mehr Tarifbindung in der Wirtschaft vor. So solle das Mittelstandsförderungsgesetz ohne inhaltliche Veränderung verlängert werden, sagte Henning Foerster von der Linksfraktion am Donnerstag nach der Beratung des Gesetzes im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Die auch vom DGB erhobene Forderung, die Schaffung unbefristeter, tarifgebundener Arbeitsplätze als Ziel im Gesetz zu verankern, werde somit nicht umgesetzt.