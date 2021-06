Verkehr : Mehr Radwege an Bundes- und Landesstraßen

Knapp 90 Millionen Euro sind in den vergangenen fünf Jahren in Mecklenburg-Vorpommern in den Bau von Radwegen entlang viel befahrener Straßen investiert worden.

Schwerin | Wie Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Freitag in Schwerin weiter mitteilte, wurden damit 160 Kilometer straßenbegleitende Radwege an Bundes- und weitere 126 Kilometer an Landesstraßen gebaut. Damit verfügten die rund 1900 Kilometer Bundesstraßen im Nordosten nunmehr zu mehr als der Hälfte und die fast 3400 Kilometer Landesstraßen zu knapp eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.