Ausbildung : Mehr Plätze für praxisorientierte Erzieherausbildung

von dpa

27. August 2018, 14:41 Uhr

Die Einführung der praxisorientierten, dreijährigen Erzieherausbildung in Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach Ansicht von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) bewährt. Auch Kita-Träger, die die neue Ausbildung anfangs kritisch gesehen hätten, würden sie nun als zusätzliche Möglichkeit zur Fachkräftesicherung begrüßen, erklärte Hesse am Montag in Schwerin. Zum Ausbildungsstart am 3. September stehen an landesweit fünf Berufsschulen insgesamt 150 Ausbildungsplätze zur Verfügung, 25 mehr als zum Projektstart im Vorjahr. Im Unterschied zur vierjährigen schulischen Ausbildung wird für die neue Ausbildung eine Vergütung gezahlt. Doch gibt es nach wie vor Kritik von Sozialverbänden. Sie beklagen vor allem eine unzureichende Finanzierung vom Land und die Anrechnung der Azubis beim Betreuungsschlüssel.