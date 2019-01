Metallindustrie : Mehr Mitglieder bei IG Metall Küste

Die IG Metall hat im Nordwesten Niedersachsens und den vier übrigen Küstenländern im vergangenen Jahr neue Mitglieder gewonnen. Mit einem Nettozuwachs von 1000 Mitgliedern oder 0,6 Prozent sei die Mitgliederzahl auf einen neuen Höchststand von 182 400 Gewerkschaftern gestiegen, teilte die IG Metall Küste am Montag in Hamburg mit. Damit sei 2018 das fünfte Jahr in Folge mit einer positiven Mitgliederentwicklung gewesen. Insgesamt seien 13 400 neue Mitglieder aufgenommen worden, ebenfalls ein Rekord. «Die anhaltend guten Zahlen zeigen, dass wir attraktiv für neue Mitglieder sind», sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken. «Nur mit einer starken Mitgliederbasis im Betrieb lassen sich Tarifverträge und andere Verbesserungen für die Arbeitnehmer durchsetzen.»

von dpa

21. Januar 2019, 12:34 Uhr

Bei der Umsetzung der Tarifverträge aus dem vergangenen Jahr habe sich ein großes Interesse der Beschäftigten an freien Tagen statt Geld herausgestellt, sagte Geiken weiter. Mehr als 16 000 Beschäftigte, die Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder in Schichten arbeiten, wollen statt dem tariflichen Zusatzgeld acht zusätzliche freie Tage in Anspruch nehmen. «Wir gehen davon aus, dass weit mehr als 90 Prozent der Anträge genehmigt werden», sagte Geiken. «Die Umsetzung in den Betrieben läuft gut; es gibt keine größeren Konflikte.» Ein begrenzter Personenkreis darf das neue tarifliche Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatsgehalts, das einmal jährlich gezahlt wird, in freie Tage umwandeln.

Schwerpunkt der IG Metall Küste in diesem Jahr seien die Veränderungen durch Digitalisierung und Elektromobilität und die Folgen für die Beschäftigten. «Wir müssen alles dafür tun, dass wir Industriearbeitsplätze in Deutschland erhalten und die Beschäftigten bei den tiefgreifenden Veränderungsprozessen mitgenommen werden», sagte der Bezirksleiter.