Soziales : Mehr häusliche Gewalt in MV: Auch Männer sind Opfer

Die Zahl der Opfer von sexualisierter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2018 deutlich gestiegen. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Rostock berichtete, erhielten im vergangenen Jahr 4593 Erwachsene und damit 411 Personen mehr als im Jahr davor Schutz und Unterstützung durch das landesweite Beratungs- und Hilfenetz. Dabei handelte es sich um 4162 Frauen, 418 Männer und 13 Personen diversen Geschlechts.

von dpa

01. Juli 2019, 16:51 Uhr

Es sei gut, dass sich immer mehr Menschen die benötigten Hilfen suchen, sagte Drese. Dies gelte auch für Männer. Nachdem in der Vergangenheit diese Hilfeersuchen extrem selten gewesen waren, sei in Rostock inzwischen sogar einer Gruppe für betroffene Männer im Aufbau. «Vorurteile oder Klischeedenken hindern Männer häufig daran, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei ist jede Beratungsstelle im Land für Männer und Frauen da», betonte Drese.