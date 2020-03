Gesellschaft : Mehr Gemeinsamkeiten: Bartoszewski-Schau eröffnet

Mit einer Ausstellung würdigen der Kreis Vorpommern-Greifswald und die Stadt Pasewalk den Ex-Außenminister Polens und Auschwitz-Überlebenden Wladyslaw Bartoszewski (1922-2015). «Bartoszewski hat trotz des vielen Leids, das er erlebte, immer wieder die Verbindung nach Deutschland gesucht», sagte die Präsidentin des Kreistages Vorpommern-Greifswald, Sandra Nachtweih (CDU), am Dienstag anlässlich der Eröffnung in Pasewalk. Sein Wirken zeige auch heute noch, dass die Gemeinsamkeiten beider Völker letztlich größer sind als die Unterschiede.

von dpa

10. März 2020, 13:25 Uhr

Vorpommern-Greifswald und Pasewalk, wo Nachtweih Bürgermeisterin ist, entwickeln mit polnischen und deutschen Partnern, auch in Brandenburg, die Metropolregion Stettin (Szczecin).

Der polnische Politiker gilt bis heute als Brückenbauer. Er wurde am 19. Februar 1922 in Warschau geboren und überlebte als Häftling das Konzentrationslager Auschwitz. Nach Kriegsende wurde er als Gegner der kommunistischen Machthaber in Polen eingesperrt. Als er sich in den 1980er Jahren für die Gewerkschaft Solidarnosc engagierte, kam er wieder in Haft. Nach 1990 war der Publizist zweimal Außenminister Polens. An seiner Beisetzung in Warschau 2015 nahm unter anderem der damalige Bundespräsident Joachim Gauck teil.

Die Ausstellung mit vielen Bildern und Texttafeln gibt eine Übersicht über Bartoszewskis Schaffen. Sie wird von der Berliner Bundesbeauftragten für Kultur gefördert und bis zum 6. April in der Kreisverwaltung in Pasewalk gezeigt. Zu den Organisatoren zählt unter anderem die Deutsch-Polnische Gesellschaft aus Berlin.